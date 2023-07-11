Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek: Saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
KRİTİK GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA YOĞUN DİPLOMASİ
Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.
Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ise bugün NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MECLİS'E GELİYOR
Kritik temas öncesi Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.