ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya NATO kazığı: Üyeliğe onay vermeyecekler

Rusya ve Ukrayna savaşı öncesi Ukrayna'yı gazlayan ABD ve Batı büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor.
Batı ve ABD sözde Ukrayna'nın yanında durup Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tarafsız durmasını sağladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizinin çözümünde Rusya ve Ukrayna'yı İstanbul'da masaya oturtarak etkin rol oynadı.
Erdoğan diplomasi örneği sergilerken Batı riyakarlık üstüne riyakarlık yapıyor.
ALMAN BİLD DUYURDU: ALMANYA VE ABD ÜYELİĞE ONAY VERMEYECEK
NATO ülkeleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanırken bomba gelişmeler yaşandı.
Alman BİLD gazetesi ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini yazdı. Almanya ve ABD'nin NATO üyelerine pozisyonlarına katılmaları için "baskı" uyguladığına dikkat çekildi.
BILD 'üst düzey bir kaynağa' dayandırarak "ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği için resmi talebini engellediğini size doğrulayabilirim" ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy'nin NATO'ya katılmak istediğine dikkat çekilen söz konusu haberde, "Joe Biden, Ukrayna'yı şimdilik NATO'dan uzak tutmak istiyor" ifadeleri yer aldı.
Zelenskiy'nin partisinden Ukraynalı milletvekili Oleg Dunda, BILD'e yaptığı açıklamada, "Berlin'in pozisyonundan sadece pişmanlık duyabileceğini" söyledi. "Berlin'den gerçekleşen silah teslimatları için minnettar olsak da, gönülsüz kararların zafere yol açmadığı unutulmamalıdır. Her zaman yenilgiye yol açarlar, bu tür kararlar verenler için bile." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR
Öte yandan Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Zelenskiy ile kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan "Adil bir barış" çağrısı yaparak, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
"Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur."
BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLACAK
Almanya ve ABD'nin bu hamlesi sonrası Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu çıkış daha da anlam kazandı. Erdoğan'ın bu çıkışı "ikiyüzlü Batı'yı daha da köşeye sıkıştıracak" yorumları yapıldı.