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    • 08.07.2023 14:07
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    • 08.07.2023 14:11
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    Başsavcılık harekete geçti! Namazla dalga geçen güvenlik görevlisine soruşturma

    Sosyal medya skandal bir görüntüyle sallandı. Üzerinde güvenlik görevlisi kıyafeti olan bir şahıs namazala alay etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandal görüntülerin ardından soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    Başsavcılık harekete geçti!

    Üzerinde güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahıs namazla dalga geçti.

    Rezilliğine Atatürk'ü de alet eden şahıs "Atatürk'ü Ekber" deyip Andımız'ı da sure gibi değiştirdi.

    SKANDAL GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ
    Sosyal medyada yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti. Rezil görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    SORUŞTUMA BAŞLATILDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayınlanan güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahsın namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve yayınladığı video içeriği ile ilgili olarak TCK nun 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmış ve şüphelinin tespiti ile gözaltına alınması yönünde emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel Başsavcılık harekete geçti! Namazla dalga geçen güvenlik görevlisine soruşturma
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