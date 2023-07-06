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    Son dakika: İstanbul'da tarihi zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında denge siyasetiyle taraflar arasında arabulucu rolünü sürdüren Türkiye, tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşenen zirvenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da kritik temas!

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    Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşmenin ardından liderler basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    - Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını savunuyor.
    - Uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettik.
    - Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın bağımszılığı ve birliğine yönelik desteğimizi sürdürdük.

    ZELENSKİY İSTANBUL'DA!
    Zelenskiy'i taşıyan uçak saat 20.00'de İstanbul'a iniş yaptı. Zelenskiy'i İstanbul Atatürk Havalimanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

    Karşılamanın ardından Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşme için kendi bekleyen araçla Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    ERDOĞAN-ZELENSKİ İLE BİR ARAYA GELDİ I VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

    ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE ZİYARETİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI I VİDEO İZLE

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

        ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER I VİDEO İZLE

        İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık ederej, ortak basın toplantısı düzenledi.

        Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeyken Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:
        "Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yapılan görüşmelerde yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. Zirvede; güvenlik garantileri ve tahıl girişimi, Ukrayna'nın yeniden inşası, şirketlerimiz arasındaki savunma sözleşmeleri gibi konular ele alındı."

        UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU
        Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.

            ERDOĞAN VE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK? KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin sonuçlarını yakından izleyeceklerini söyledi.

            Peskov, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Türkiye'de yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette görüşmenin sonuçlarını çok yakından takip edeceğiz. Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilere değer veriyoruz ve Türk tarafından karşılıklılık hissediyoruz. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile Sayın Zelenskiy arasında ne konuşulacağını elbette merak edeceğiz. Bu, önemli." dedi.

            Başkan Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, "Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü." ifadelerini kullandı.

            PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLABİLİR
            Gelecekte Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşecek bir teması göz ardı etmediklerini söyleyen Peskov, bu hususta bir tarih belirlenir belirlenmez bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

            Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimalini de değerlendiren Peskov, en üst dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde Rus tarafının müzakere sürecine hiçbir zaman kapı kapatmadığını ifade etti.

            Peskov, "Ancak şu ana kadar bu müzakere süreci için herhangi bir umut görmüyoruz." dedi. Rusya'nın hedeflerine farklı şekillerde ulaşabileceğine işaret eden Peskov ancak şu anda Kiev'in reddetmesi ve Washington'ın isteksizliği nedeniyle siyasi ve diplomatik yolların kullanılamadığını savundu.


            PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
            Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.




                MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
                Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

                Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.

                Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.

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                Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da tarihi zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den önemli açıklamalar
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