Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacak.

Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor. Zelenskiy'i taşıyan uçak saat 20.00 itibariyle İstanbul'a inişini gerçekleştirdi.

Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeyken Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yapılan görüşmelerde yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. Zirvede; güvenlik garantileri ve tahıl girişimi, Ukrayna'nın yeniden inşası, şirketlerimiz arasındaki savunma sözleşmeleri gibi konular ele alındı."

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.