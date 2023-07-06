Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlıyor.
Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor. Zelenskiy'i taşıyan uçak saat 20.00'de İstanbul'a iniş yaptı. Zelenskiy'i İstanbul Atatürk Havalimanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.
Karşılamanın ardından Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşme için kendi bekleyen araçla Vahdettin Köşkü'ne geçti.
ERDOĞAN-ZELENSKİ İLE BİR ARAYA GELDİ I VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.