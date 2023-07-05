Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2023 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2023 07:00
    ABONE OL

    Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

    Mahkumların af beklentisi ise halen devam etmektedir. Ancak, şu ana kadar AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında veya Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) genel af konusu gündeme gelmemiştir. Parti sözcüsü Ömer Çelik, bu konunun gündemde olmadığını açıklamıştır. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından ise infaz indirimi düzenlemesi gözler tarafından takip edilmektedir. Pakette genel af ile ilgili bir düzenleme yer almamasına rağmen, izinli olan yaklaşık 120 bin mahkumun, infaz indirimiyle tahliye edilmesi öngörülür.

    takvim.com.tr
    Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı?

    Mahkumların af beklentisi ise halen devam etmektedir. Ancak, şu ana kadar AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında veya Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) genel af konusu gündeme gelmemiştir. Parti sözcüsü Ömer Çelik, bu konunun gündemde olmadığını açıklamıştır. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından ise infaz indirimi düzenlemesi gözler tarafından takip edilmektedir. Pakette genel af ile ilgili bir düzenleme yer almamasına rağmen, izinli olan yaklaşık 120 bin mahkumun, infaz indirimiyle tahliye edilmesi öngörülür.

    Yargı Paketi'nin içeriğine bakıldığında, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı gibi düzenlemelerin yer aldığı görülüyor. Yeni yayımlanan 7. Yargı Paketi, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun kullanılmasını, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirlerin alınmasını ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlanmasını içeriyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, önemli değişiklikler getiriyor.

    Kanun kapsamında, çocuğu hasta olan annelere infaz erteleme imkanı sunuluyor. Bu düzenleme, anne hükümlülerin çocuklarına bakmalarını ve onlarla ilgilenmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulaması yaygınlaştırılıyor. Tarafların anlaşmazlıklarını arabulucular aracılığıyla çözmeleri teşvik ediliyor.

        Kanunda ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında ağır cezaların öngörüldüğü belirtiliyor. Uyuşturucu ticaretine ilişkin suçların cezaları, özellikle sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri gibi maddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretine ilişkin suçlar, yarı oranında artırılarak caydırıcılık sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır.

        Ayrıca, uyuşturucu madde kullananlar hakkında tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerinin daha etkin uygulanabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin sürelerin uzatılması ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulabilmesi sağlanacak. Cumhuriyet savcıları, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevk etmekle yükümlü olacak ve erteleme kararını kolluk birimlerine bildirecek.

        Genel af, bir ülkede işlenmiş olan suçlardan dolayı hüküm giymiş veya hüküm giymemiş bireylere uygulanan cezaların affedilmesi veya hafifletilmesi anlamına gelir. Genel af, genellikle bir yasama organı tarafından çıkarılan bir yasa veya kanunla gerçekleştirilir. Bu tür bir af, genellikle toplumsal veya siyasi bir hedefle ortaya çıkar ve belirli bir zaman dilimindeki suçlardan etkilenen kişileri kapsar.

        Genel afın amacı, toplumda adaletin sağlanması, hapis cezası alan kişilerin rehabilite edilmesi, ceza adalet sisteminin yükünün hafifletilmesi veya siyasi bir uzlaşma sağlanması gibi çeşitli nedenlere dayanabilir. Af kanunları, bireylerin ceza sisteminden kaynaklanan olumsuz etkilerini azaltarak toplumda bir uzlaşma ve toplumsal huzur sağlama amacı taşır.

            Genel af kararı, genellikle meclis veya parlamento gibi yasama organları tarafından alınır. Kararın alınabilmesi için çoğu zaman belirli bir çoğunluk veya belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yasama organı, genel af için belirli bir süre belirler ve af kapsamında hangi suçlardan kimlerin etkileneceğini belirleyen şartları belirler.

            Genel af kararı verildiğinde, hüküm giymiş olan bazı kişilerin cezaları affedilir veya hafifletilir. Bunun yanı sıra, henüz yargılanmamış veya hüküm giymemiş kişiler de genel af kapsamına girebilir. Ancak, genel af kararı, bazı suçları veya belirli koşulları içermeyebilir ve suçluların belirli şartları yerine getirmelerini gerektirebilir.

            Genel af, suç ve ceza hukuku açısından önemli bir konudur. Bir ülkede genel af çıkarılması veya tartışılması durumunda, bu konuda uzmanlar, hukukçular ve toplumun farklı kesimlerinden kişiler arasında geniş bir tartışma ve değerlendirme süreci yaşanır. Bu süreçte, af kararının toplum üzerindeki etkileri, adillik, suçluların rehabilite edilmesi ve toplumun güvenliği gibi faktörler dikkate alınır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            370 milyar liralık borç yapılandırıldı
            Haberler Güncel Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
                loading
                SON DAKİKA