Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af, bir ülkede işlenmiş olan suçlardan dolayı hüküm giymiş veya hüküm giymemiş bireylere uygulanan cezaların affedilmesi veya hafifletilmesi anlamına gelir. Genel af, genellikle bir yasama organı tarafından çıkarılan bir yasa veya kanunla gerçekleştirilir. Bu tür bir af, genellikle toplumsal veya siyasi bir hedefle ortaya çıkar ve belirli bir zaman dilimindeki suçlardan etkilenen kişileri kapsar.

Genel afın amacı, toplumda adaletin sağlanması, hapis cezası alan kişilerin rehabilite edilmesi, ceza adalet sisteminin yükünün hafifletilmesi veya siyasi bir uzlaşma sağlanması gibi çeşitli nedenlere dayanabilir. Af kanunları, bireylerin ceza sisteminden kaynaklanan olumsuz etkilerini azaltarak toplumda bir uzlaşma ve toplumsal huzur sağlama amacı taşır.