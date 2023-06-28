Kurban eti neden kokar, nasıl saklanır? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? En lezzetli şekilde yemek için...

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR?

Uzmanların, kurban eti dinlenmeli mi sorusuna yaptığı açıklamalar dinlemeyen etlerin daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor bir halde olacağı yönünde gerçekleşir. Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusuna 24 saat yani 1 gün cevabını verebiliriz. Kesilen etin hemen birkaç saat içinde yenilmemesi daha sağlıklıdır.

Taze kesilen kurban etinde ölüm katılığı (rigormortis) adı verilen bir durum yaşanır ve bu aşamada etteki proteinin sindirimi zorlaşır. Bu nedenle et dinlendirilmeli ve ertesi gün tüketilmelidir.

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir.

Kurban etini dinlendirme süresi, etin daha lezzetli ve kaliteli olması için önemlidir. Ancak kesim sonrasında etin hijyenik koşullarda saklanması da önemlidir. Etin dinlendirme süresi boyunca uygun sıcaklıkta bekletilerek taze ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi sağlanmalıdır.