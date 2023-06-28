İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkiye'den tepki: Lanetliyoruz! İsveç basını kimliğini deşifre etti

CAMİ İMAMI TEPKİ GÖSTERDİ

Kurban bayramı nedeniyle camide çok sayıda ziyaretçi bulunduğu bu nedenle bir kaos çıkma ihtimalinden endişe edildiğine de dikkat çekildi. İmam Mahmud Khalfi, bayram namazı nedeniyle camiye yaklaşık 8 bin kişinin geleceğini ifade ederken bu skandala izin verilmesinin büyük hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Polisten bunu engellemelerini talep eden İmam Khalfi, bunun tam bir provokasyon olduğunu söyledi.

Müslümanların kutsal sembollerinin korunmadığı için kendilerini baskı altında hissettiklerini söyleyen İmam Khalfi, bunun aynı zamanda İsveç'in insan haklarını koruyan hoşgörülü bir ülke imajını da yerle bir ettiğini belirtti.