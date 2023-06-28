İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkiye'den tepki: Lanetliyoruz! İsveç basını kimliğini deşifre etti

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda.
NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran ancak terörle mücadele konusunda verdiği sözleri tutmayan İsveç yeni bir skandala daha imza attı.KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERDİLER!
İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi. İsveç daha önce de benzer provokatif eylemlere izin vermişti.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
"AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açılama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu eyleme izin verilmesini "skandal" olarak değerlendirdi.