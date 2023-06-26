CHP yine LGBT terörüyle kol kola! Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah skandal gösteriye katıldı... Me

Kürsel sapkınlık projesi LGBT terörü sözde 'Onur Haftası' adı altında ahlaksızlık pompalamaya devam ediyor.

Sanatçısından markalara kadar bir çok şahıs ve kuruluş aile yapısına dinamit döşeyen bu sapkınlığı övüyor.

CHP VE HDP BAŞI ÇEKİYOR

Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.

CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI SAPKINLARIN YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah Berlin'deki LGBT gösterisine katıldı. İpek Sabah'IN LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan atıp bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.