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    • 25.06.2023 20:04
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    • 25.06.2023 20:15
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    Fondaş TELE1'de yeni skandal! CHP yandaşı Merdan Yanardağ PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı siyasi tutuklu ilan edip serbest kalması için çağrıda bulundu

    Fondaş TELE1’de hemen hemen her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz. Skandalların başrolünde ise hep Merdan Yanardağ var. CHP’nin ve FETÖ’nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öcalan’i siyasi tutuklu ilan eden Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi. Yanardağ’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki gecikmedi.

    Öcalan’ı siyasi tutuklu ilan etti

    CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

    Kandil ve HDP tarafından desteklenen 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşü destekçilerine de sıçradı.

    Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

    Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.

    Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.

        ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
        Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

        Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki' birisi olduğunu iddia etmekten geri durmadı.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Merdan Yanardağ'ın skandal açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

            Birçok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "PKK elebaşını övmek suç diye biliyoruz. Neden tutuklamıyorsunuz" diye sordu.

            Bazı kullanıcılar ise CHP ve PKK'nın arasındaki bağa dikkat çekti.
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            Haberler Güncel Fondaş TELE1'de yeni skandal! CHP yandaşı Merdan Yanardağ PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı siyasi tutuklu ilan edip serbest kalması için çağrıda bulundu
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