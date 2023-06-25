Fondaş TELE1'de yeni skandal! CHP yandaşı Merdan Yanardağ PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı siyasi tutuklu ilan edip serbest kalması için çağrıda bulundu

Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.