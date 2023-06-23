CHP'de değişim kavgası ortalığı karıştırdı!

CHP'de değişim kavgası sürerken, Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla görüştü. 24 il başkanının Kılıçdaroğlu'na karşı olduğu için istifa etti. Ancak Kılıçdaroğlu, her il başkanına farklı vaatler vererek, onları ikna etti. Ardından da 81 il başkanının imzasıyla açıklama yapıldı.

İMAMOĞLU YİNE KORKTU

Açıklamada, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz" ifadeleriyle İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu ise değişim mesajını yineledi. Ancak yine cesaretsiz tavrı ile eleştirilerin merkezi oldu.

CHP ŞİRKET DEĞİLDİR

İBB Başkanı İmamoğlu, "Babam bana 21 yaşımda iken şirketi teslim etti" dedi. Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmedi. "Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Ekrem bey görevine devam edecektir" diyen CHP lideri, İmamoğlu'na kapıyı bir kez daha kapattı.

TANJU ÖZCAN DEPREMİ

Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç talebi ile partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Karar sonrası Özcan, "Başkaldırıyorum" dedi.