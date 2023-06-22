Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun "6'lı değil 16'lı masa kuracağım" sözüne sert çıkış!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyenlere kulaklarını tıkadı. Grup toplantısında "6'lı değil 16'lı masa kuracağım" diyerek partinin başında kalacağı mesajını yolladı.
Bu sözlerine parti içinden tepki yağdı. En sert açıklamayı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptı:
"Bir hesap yaptım. Oylarının toplamının yüzde 1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 milletvekili verdik. Masa 16'ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
EKMELEDDİN'E KARŞI ÇIKTIM
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Çatı aday" Prof. Ekemeleddin İhsanoğlu için PM'de oy
vermediğini söyledi. "Bu yüzden 8 yıl partiden uzaklaştırıldım. Ama doğruları söylemek önemli" dedi.
SOYER DE KAZAN KALDIRDI
Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7 sayfalık bir bildiri yayımlayarak
değişim istedi.
ZORAKİ İMZA KRIZI
Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrasında hazırlanan 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel
Başkanımıza güvenimiz tam' şeklinde metne il başkanlarının imza atması isterdi. Ancak bazıları buna karşı çıktı.