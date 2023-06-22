Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun "6'lı değil 16'lı masa kuracağım" sözüne sert çıkış!





EKMELEDDİN'E KARŞI ÇIKTIM

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Çatı aday" Prof. Ekemeleddin İhsanoğlu için PM'de oy

vermediğini söyledi. "Bu yüzden 8 yıl partiden uzaklaştırıldım. Ama doğruları söylemek önemli" dedi.

SOYER DE KAZAN KALDIRDI

Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7 sayfalık bir bildiri yayımlayarak

değişim istedi.



ZORAKİ İMZA KRIZI

Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrasında hazırlanan 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel

Başkanımıza güvenimiz tam' şeklinde metne il başkanlarının imza atması isterdi. Ancak bazıları buna karşı çıktı.