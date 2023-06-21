Son dakika: Paris’te patlama! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.