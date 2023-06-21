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    Son dakika: Paris’te patlama! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberleri... Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı sebebiyle patlama yaşandı. Patlamada en az 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Paris’te patlama meydana geldi!

    Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.

    Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

    Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

    16 YARALI
    Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.

    Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti.

    Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.

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