Meteoroloji’den felaket alarmı! Resmen kıyamet kopacak! Saat verildi! O 8 şehirde...

Hava sıcaklıklarının İç Ege ve Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Bazı blgeler için ise vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Karadeniz(Sinop hariç) Sakarya, Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli; Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.!
0 8 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz(Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.