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    • 20.06.2023 17:25
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    • 20.06.2023 17:25
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    5 saniyede çocuğun gerçek babasını bulabilene helal olsun! O kişilerin IQ'su 150 çıkıyor! Zekasına güvenenler zamanınız başladı!

    Bu resimli bulmacada, göreviniz çocuğun babasının kim olduğunu 5 saniye içinde söylemek. Eğer 5 saniyede çocuğun babasının kim odluğunu bulabilirsen zeka seviyenle gurur duyabilirsin. Bu bulmacayı babaların daha iyi çözebileceğine inanıyoruz. Süreniz başladı! Peki, çocuğun babası kim? İşte cevap...

    takvim.com.tr
    5 saniyede çocuğun gerçek babasını bulabilene helal olsun!

    Sizinle paylaştığımız görsellerde iki adam ve bir çocuk bulunuyor. Peki, siz gerçek babayı bulabilir misiniz? İşte zekanızı test edebileceğiniz o görsel...

    GERÇEK BABA HANGİSİ? HAYDİ BAŞLA!

    Resimde oyuncaklarıyla mutlu bir şekilde oynayan bir çocuk var. Odada oturan iki adam var. A adamı gazete okurken B adamı telefonunda geziniyor. Bu resimdeki gerçek babanın kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?

    Problem çözme becerilerinizi, eleştirel düşünme becerilerinizi, bilişsel becerilerinizi, işlem hızınızı ve ayrıntılara dikkatinizi test etmek istiyorsanız görsele odaklanın ve cevabı düşünün.

    CEVABI BULABİLDİNİZ Mİ?

    Bravo! Problem çözmede iyisin. Son derece gözlemcisiniz veya belki de süper bir babasınız.

        İŞTE GERÇEK BABA

        Küçük ayrıntılara dikkat ederseniz, A adamı gazete okuyor gibi görünüyor fakat gözleriyle oğlunu takip ediyor.

        B adamı telefonunda gezinmekle meşgulken gözleri çocuktan oldukça uzak. A adamı açıkça babalık içgüdüleri sergiliyor. Dolayısıyla, çocuğun gerçek babası A seçeneğidir.

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        Haberler Güncel 5 saniyede çocuğun gerçek babasını bulabilene helal olsun! O kişilerin IQ'su 150 çıkıyor! Zekasına güvenenler zamanınız başladı!
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