Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2023 19:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2023 19:55
    ABONE OL

    Listeye 'gri' çizik! FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cerit, İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunuyordu.

    takvim.com.tr
    FETÖ’nün sözde yöneticisi tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriye Cerit tutuklandı.

    FETÖ'nün firari üst düzey mensuplarının saklandıkları "gaybubet" adı verilen hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 17 Haziran'da 2 ayrı operasyon düzenlenerek yakalanan Cerit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    GRİ KATEGORİDE BULUNUYORDU
    İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde para aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunan Zekeriye Cerit, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    AK Parti’de yeni görevlendirmeler!
    Haberler Güncel Listeye 'gri' çizik! FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklanarak cezaevine gönderildi
        loading
        SON DAKİKA