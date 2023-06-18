Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zengezur Koridoru ticaretin artışına olumlu katkı sağlayacak

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Zengezur Koridoru'nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Zengezur Koridoru'nun, Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla, Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak. Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleriyle ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacak. Ayrıca bölgede oluşacak yük hareketliliğinin ülkemizin Kafkasya sınırındaki illerinin ekonomik olarak güçlenmesinde ve bilhassa lojistik sektörüne yönelik istihdam sayılarının artışına olumlu etkileri olabileceği planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.