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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı r 26 dakika ekranda kaldı cukkayı kaptı! CHP’liler isyan etti: Ne ödendi?

    Kemal bey, “Değişeceğiz” dedi. Kendisi hariç tüm danışmanlarını gönderdi! Postalanan kadroya, sadece 26 dakika konuşup 6 ay maaş alan Jeremy Rifkin de eklendi. CHP’liler isyan etti: Ne ödendi?

    26 dakika ekranda kaldı cukkayı kaptı

    Mister Rifkin, 3 Aralık'taki vizyon toplantısında ekrana çıktı. 26 dakika sıradan ekonomi dersi anlattı! Tercüme yapılmadı. Kulaklık dağıtılmadı. Selvi Hanım uyuyakaldı. Kimse bir şey anlamadı! O günden sonra da Jeremy Rifkin'i bir daha gören olmadı!



    Ancak iddiaya göre 6 ay "baş danışman" olarak maaş aldı! Seçimlerde ise CHP çakıldı. Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. Rifkin'i kapı dışarı attı. Ödenen ücret ise sır gibi saklandı! TAKVİM de Kemal Bey'e çağrı yaptı: Şeffaf politika diyordunuz! Mr. Rifkin'in faturasını bekliyoruz.

    Rifkin, İngilizce konuşma yaparken sadece Kılıçdaroğlu'na kulaklık verildi. Bu sunum, Selvi Hanım'a ninni gibi geldi! Her sunumundan 20 bin dolar alan Rifkin'in maaşını, sadece Kemal Bey'in sır küpü Bülent Kuşoğlu biliyor. Ünlü ekonomist ise o günden beri hiçbir programa çıkmıyor!

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    Üvey anne
    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı r 26 dakika ekranda kaldı cukkayı kaptı! CHP’liler isyan etti: Ne ödendi?
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