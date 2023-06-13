Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 5'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.