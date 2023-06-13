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    • 13.06.2023 09:02
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    Son dakika: Ankara'da FETÖ soruşturması! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    FETÖ operasyonunda 14 gözaltı kararı!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

    Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 5'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. ﻿

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ soruşturması! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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