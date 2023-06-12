Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2023 18:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 22:23
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da! Gardaşla bir arada

    Çifte seçim zaferinin ardından 13. Cumhurbaşkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Azerbaycan’da!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA I VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

    Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı'na hareket etti.

    Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

        Başkan Erdoğan, yarın (13 Haziran) Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP kaynıyor! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’delege’ ayarı
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da! Gardaşla bir arada
            loading
            SON DAKİKA