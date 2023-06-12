Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA I VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.