Ataşehir'deki evinde doğalgaz borusuna asılı olarak bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme

ŞAHIS HAKKINDA İKİ FARKLI SORUŞTURMA

Serkan Ö. hakkında genç kadının kolunun kırılması üzerine şikayetçi olması ve kadının şüpheli görülen ölümü üzerine iki soruşturma başlatıldı.

"TEK YAŞIYORDU"

Komşu Aysel Açıkgöz "Ben namaz kılıyordum. Baktım ışıklar cama vuruyor. Çıktım kapının önüne baktım kalabalık. Ne olduğunu sordum. Pek gidiş gelişimiz yoktu tek yaşıyor diye biliyordum. Sonradan itfaiye sepetini kaldırdılar yukarı, 3 kişi içeri girdi. Çıktıktan öldüğünü söylediler" dedi.

TEK ŞÜPHELİ SEVGİLİSİ

Tüyler ürperten olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Serkan Ö. masum olduğunu anlattı.

TUTUKLAMA KARARI

Yılmaz'ın kolunun kırılması olayı ile ilgili açılan 'Aile içi şiddet' soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Serkan Ö., savcılık tarafından tutuklanma talibiyle mahkemeye sevk edildi. Serkan Ö., mahkemeden önce Yılmaz'ın ölümünü soruşturan Cumhuriyet savcısı tarafından da ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Serkan Ö., "intihara yönlendirmek ve yardım etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.