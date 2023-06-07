Kılıçdaroğlu istifa seslerine aldırmadı! "Vay Kemal'e bak" tepkileri yükseldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında 12. kez bir varlık gösteremedi. Mahalleden büyük tepki geldi. İstifa sesleri yükseldi. Ama o, yerel seçimleri bahane etti. MYK'yı değiştirdi. Kendine en sadık adamları görevlendirdi. Bu A Takım için de büyük eleştiriler geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güçlü destekçilerinden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum. Mevzu memleket ise koltuk teferruattır" dedi.