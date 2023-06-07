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    Kılıçdaroğlu istifa seslerine aldırmadı! "Vay Kemal'e bak" tepkileri yükseldi

    Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisine rağmen koltuğa yapıştı. İstifa seslerine aldırmayıp yerel seçimleri bahane etti. Herkes "Vay Kemal'e bak" diye tepki yağdırdı.

    Vay Kemal!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında 12. kez bir varlık gösteremedi. Mahalleden büyük tepki geldi. İstifa sesleri yükseldi. Ama o, yerel seçimleri bahane etti. MYK'yı değiştirdi. Kendine en sadık adamları görevlendirdi. Bu A Takım için de büyük eleştiriler geldi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güçlü destekçilerinden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum. Mevzu memleket ise koltuk teferruattır" dedi.

    CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı "CHP'nin sorunlarına çözüm getirmek için yapılan bu değişiklik, yaraya pansuman bile olamaz. Çünkü sorunumuz sadece MYK'da değil. Sorunun çözümünü parti içi demokraside aramalıyız. Partinin gerçek sahibi üyelerimizdir. Derhal üyeye başvurulmalıdır. Kurultaya gidilirken niye yeni bir MYK görevlendirildi, bunu anlayabilmiş değilim" sözlerini kaydetti.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu istifa seslerine aldırmadı! "Vay Kemal'e bak" tepkileri yükseldi
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