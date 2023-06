NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür. Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.