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    • 07.06.2023 09:15
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    Son dakika: TBMM Başkanı belli oluyor! AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş!

    Son dakika... AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerince TBMM Başkanı adayı gösterildi. Genel Kurul, saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

    takvim.com.tr
    AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş!

    Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

    AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ I VİDEO İZLE

    NUMAN KURTULMUŞ ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
    Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylık başvrusunu yaptı.

    Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

    Başvurunun ardından beraberindeki MHP Grup Başkanvekili Akçay ve AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Leyla Şahin Usta ile gazetecilere açıklama yapan Güler, Meclis Başkanlığı adaylığı sürecinin 3 Haziran'da başladığını hatırlatarak yarın saat 24.00'e kadar adaylık başvurularının süreceğini söyledi.

    AK Parti ve MHP milletvekilleri olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğü kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'u Meclis Başkanı adayı gösterdiklerini bildiren Güler, "Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş'a, 28. Yasama Dönemi içerisinde kaliteli bir yasama döneminin sağlanması konusunda inancımız tam." dedi.

    TBMM'de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Güler, "Muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    "NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY OLARAK GÖSTERMİŞ BULUNUYORUZ"
    MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz de MHP Grubu olarak 28. Dönem TBMM Başkanlığına, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Birlikte imzaladığımız müracaatımızı da TBMM Başkanlığına vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Sayın Numan Kurtulmuş'un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır ve 28. Dönem'de TBMM ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç şuuruyla aşkla şevkle ve azimle çalışmaya kararlıyız." dedi.

    SEÇİM BUGÜN
    Meclis Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

        İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

        CHP'NİN ADAYI TEKİN BİNGÖL
        Ana muhalefet partisi CHP, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

        İYİ PARTİ'NİN ADAYI CİHAN PAÇACI
        İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.

        SAADET VE GELECEK PARTİSİ'NİN ADAYI SERAP YAZICI ÖZBUDUN
        Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı'na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

            NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?
            Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür. Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

            25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.
            İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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            Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı belli oluyor! AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş!
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