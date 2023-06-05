TBMM'de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Güler, "Muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY OLARAK GÖSTERMİŞ BULUNUYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz de MHP Grubu olarak 28. Dönem TBMM Başkanlığına, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Birlikte imzaladığımız müracaatımızı da TBMM Başkanlığına vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Numan Kurtulmuş'un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır ve 28. Dönem'de TBMM ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç şuuruyla aşkla şevkle ve azimle çalışmaya kararlıyız." dedi.

SEÇİM BUGÜN

Meclis Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.