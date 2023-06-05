Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemimizin gelişerek, Türkiye'mizin kazanımı olarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Bütçe görüşmeleri dolayısı ile sayın Fuat Oktay ile görüşmelerimiz olmuştu. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Çalışma disiplini, üretkenliği hepimiz tarafından bilinen bir kişidir sayın Oktay. Bütçe görüşmelerinde muhalefet hep haksız bir şekilde atanmış tartışmaları yapardı. O tartışmalara da noktayı koymuş olacak.