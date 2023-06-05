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    • 05.06.2023 10:58
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    Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Sesi çok merak edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim." dedi.

    takvim.com.tr
    Kabine üyeleri devir-teslim töreni

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı.


    4 Mayıs'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Yeni kabinede devir teslimler bugün de devam ediyor.


    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.


    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

    Dışişleri Bakanlığı devir töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

    Türk hariciyesi bir an bile tedirginlik göstermiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katıldım. Bayrak dışişleri bakanı olarak nasip oldu. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türkün olduğu her yerde devlet devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Büyük bir sorumluluktu. Bayrağı devretme sırası bize geldi.

    BAKAN FİDAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın açıklamalarından satır başları:

        MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri'ne atanmış olmamdan dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum. Bugün cumhuriyetimizin 100 yılında aranıza katılmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Devletimizin bütünlüğü için elimden gelen gayreti göstereceğim. Vatanımıza hayırlı olsun, Allah mahçup etmesin.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.

        Törende konuşan Fuat Oktay şu mesajları paylaştı:

        Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek Seçim gerçekleştirdik. Seçimlerde açık farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye duyduğu güven dolayısı ile milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şerefle yürüttüğüm görevimi Cevdet Yılmaz beye devrediyorum. Ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek büyük sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından savunma sanayisine, togg'a kadar mega projelerin parçası olmamıza fırsat veren cumhurbaşkanımıza güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük gayretle yerine getirdik.

        CEVDET YILMAZ OKTAY'DAN GÖREVİ DEVRALDI | VİDEO İZLE

        Kanun taslakların oluşumunda ortak aklın oluşumuna katkı verdik. Bütçe sürecinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirdik. Türki cumhuriyetler başta olmak üzere eylem planlarını yakından takip ettik. KKTC ile işbirliğini toplumsal boyuta yayarak güçlendirdik. Sayın Cevdet Yılmaz beyin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim. Bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağına inancım tamdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış olmamız dolayısı ile zatı devletlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

        Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

        Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemimizin gelişerek, Türkiye'mizin kazanımı olarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Bütçe görüşmeleri dolayısı ile sayın Fuat Oktay ile görüşmelerimiz olmuştu. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Çalışma disiplini, üretkenliği hepimiz tarafından bilinen bir kişidir sayın Oktay. Bütçe görüşmelerinde muhalefet hep haksız bir şekilde atanmış tartışmaları yapardı. O tartışmalara da noktayı koymuş olacak.

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        Haberler Güncel Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor
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