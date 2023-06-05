Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı.
4 Mayıs'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Yeni kabinede devir teslimler bugün de devam ediyor.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.
Dışişleri Bakanlığı devir töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
Türk hariciyesi bir an bile tedirginlik göstermiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katıldım. Bayrak dışişleri bakanı olarak nasip oldu. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türkün olduğu her yerde devlet devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Büyük bir sorumluluktu. Bayrağı devretme sırası bize geldi.