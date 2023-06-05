CHP’li Mahmut Tanal’ın seçim yenilgisi sonrası soluğu tatilde aldı! Deniz kenarından pozuna tepki yağdı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
ERDOĞAN KABİNEYİ AÇIKLADI
Seçimin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Erdoğan son olarak Kabine'yi açıklayıp "Türkiye Yüzyılı'nın nakış nakış işleneceği" mesajını verdi.
CHP TATİLE ÇIKTI
CHP'nin yaşadığı seçim hezimetine tepkiler sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "Mücadeleye devam edeceğiz. Buradayız" mesajıyla koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu'nun vurdumduymaz tavrını Cumhuriyet Halk Partili isimler de benimsedi!
MAHMUT TANAL DENİZ KENARINDAN POZ VERDİ
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçim yenilgisinin etkileri sürerken kendisini tatile attı.
Mahmut Tanal, "Günaydınlar. Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum." ifadelerine yer vererek deniz kenarından bir fotoğraf paylaştı.
TEPKİ YAĞDI
Paylaşım CHP yandaşlarını adeta çıldırttı. Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen sunucu Ece Üner de duruma tepki gösterenler arasındaydı. Üner, "Adam kazandığının ertesi günü "çalışın, çalışın, daha çok çalışın" diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil…" ifadelerini kullandı.
SEÇİMİN ÜZÜNTÜSÜYLE FOK BALIĞI GİBİ KENDİSİNİ DENİZE BIRAKTI
Bir kullanıcı ise Tanal'ın denize atladığı bir görüntüyü paylaşarak, "Seçimi kaybetmenin üzüntüsüyle tatile çıkan CHP milletvekili Mahmut Tanal, fok balığı gibi kendini denize bıraktı." dedi.
HİZMET İSTEYEN VATANDAŞA SALLAMIŞTI
Mamut Tanal deprem bölgesinde Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarısını hazmedemeyerek depremzedelere hakaretler yağdıran CHP zihniyetini bizzat yansıtmıştı!