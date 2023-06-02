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    • 03.06.2023 15:29
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    Ve Türkiye Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan TBMM'de yemin etti... Gözler yeni Kabine'de

    28 Mayıs’ta halkın iradesiyle yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine resmen başladı. Erdoğan, yabancı liderlerin de katıldığı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Mazbatasını TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden alan Başkan Erdoğan dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe’ye gitmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan daha sonra yeni kabineyi duyuracak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan yemin etti

    Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.

    Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.

    MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
    Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
    Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ: GÜLLER ATILDI
        Yemin törenine katılmak üzere Meclis'e gelen Başkan Erdoğan'ı kalabalık bir grup yoğun sevgi gösterisiyle karşıladı.

        Makam aracının üzerine güller atıldı.

        ANITKABİR ZİYARETİ SONRASI KÜLLİYE'DE GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ
        Törenin ardından saat 16.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.



        101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.

        Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

        Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.



        KİMLER KATILACAK?
        Törene katılacak 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor:

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.



            Göreve başlama törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin başbakanları iştirak edecek.

            Törene Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da olduğu 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de katılacak.

            Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin katılacağı törende, 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

            Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç'in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik'in de katılacağı törende, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de yer alacak.



            19.00'DA ÇANKAYA'DA AKŞAM YEMEĞİ
            Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

            YENİ KABİNEYİ DUYURACAK
            Devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.
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