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    • 01.06.2023 12:44
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    YSK Başkan Erdoğan'ın zaferini resmen ilan etti! YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklamalar

    Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarına çevrildi. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Yener, "Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’ın zaferi bugün resmen ilan etti!

    28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrilmişti.



    SONUÇLAR RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması kesin sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini, sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığını bildirdi.

    YSK Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk tur oylamasının ardından 15 Mayıs'ta Türk siyasi hayatında ilk defa ikinci tur oylama için sürecin başladığını anımsattı.

    Bu kapsamda 20 Mayıs'ta yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işleminin başladığını hatırlatan Yener, pusulaların basım sürecinin tamamlanmasının ardından 73 ülke, 151 temsilcilik, 16 merkez ile 46 gümrük kapısına oy pusulalarının gönderildiğini bildirdi.

    YSK'nin ikinci tur oylamasına ilişkin seçim takviminde belirlenen süreçleri izlediğini kaydeden Yener, 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasına ilişkin 29 ile 31 Mayıs arasında yapılan itirazların Kurul tarafından sonuçlandırıldığını aktardı.

    Seçim sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildiren Yener, şöyle devam etti:

    "28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72; yurt dışında ise gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür.

    Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oranında toplam oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum."

    İKİNCİ TURDA YURT İÇİNDE OY KULLANAN AZALDI, YURT DIŞINDA ARTTI
    YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin karşılaştırılmasına ilişkin bilgilendirmede de bulundu.

    Yener, 14 Mayıs seçimlerine yurt içinde 53 milyon 993 bin 683 seçmenin katıldığını, oy kullanma oranının yüzde 88,92 olarak gerçekleştiğini, 28 Mayıs'taki seçimlerde ise 52 milyon 93 bin 375 seçmenin oy kullandığını, oy kullanma oranının ise yüzde 85,72 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

    Yurt dışı seçmenlerden ise 14 Mayıs'ta 1 milyon 839 bin 470'inin oy kullandığını, katılımın yüzde 53,73 olduğunu kaydeden Yener, 28 Mayıs'ta ise 1 milyon 930 bin 226 seçmenin oy kullandığını, katılımın yüzde 56,34 olduğunu ifade etti.

    Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta oy kullanan toplam seçmen sayısının 55 milyon 833 bin 153, katılım oranının yüzde 87,4 olduğunu, 28 Mayıs'ta ise 54 milyon 23 bin 601 seçmenin oy kullandığını, katılımın 84,15 olduğunu söyledi.

    YSK Başkanı Yener, seçimlerin siyasi partiler, adaylar, Türk milleti ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

        BAŞKAN ERDOĞAN 28 MAYIS GECESİ BALKON KONUŞMASINI KÜLLİYE'DE YAPMIŞTI
        Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Başkan Erdoğan, 28 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kalabalığa hitap etti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalabalığı selamlayan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan da eşlik etti.



        Partililerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Erdoğan, "Bu millet sevilmez mi? Biz severiz. Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu anki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük. Ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" dedi.



        'İRADESİNE SAHİP ÇIKAN HER VATANDAŞA TEŞEKKÜR EDİYORUM'
        Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçiminin 2'nci turunun kayda değer herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlandığını belirterek. "Seçimin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bize tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden ve hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşa teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, parti temsilcilerini, sandık görevlilerini, müşahitleri, emniyet mensuplarını ve diğer herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



            'KİMSE KAYBETMEMİŞTİR'
            Erdoğan, çok partili siyasi hayatın en önemli seçimlerinden birinde milletin kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullandığını ifade ederek, "Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan 2'nci tur seçimiyle milletimizin cumhurbaşkanlığındaki yani yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir. Hatırlarsanız; biz her fırsatta 'kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek' demiştik. Yine aynı şekilde 'biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların saikleriyle onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak' demiştik. Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor" dedi.

            'KİRALIK VEKİLLER VAR'
            Erdoğan, hesap uzmanı olmadığına dikkat çekerek, "Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146 idi. Hesap yapıyoruz ya. 2023'de vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı; 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü; 129'a. 146'dan 129'a. Hangisi büyük. Herhalde '129 büyüktür' diyemezseniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde 'haydi' diyemezseniz. Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle 'haydi' diyebilirsiniz; ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda. Ne diyordu; 'Eğer Selo'yu dışarıya çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz' diyordu. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez" dedi.


            'KİMLERİN KİMLERLE BERABER OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ'
            Erdoğan, "Bugün rahmetli Erbakan'dan rahmetli Türkeş'e davalarına aşkla bağlı milletin tüm adamlarının mücadelelerinin gayesine ulaşma günüdür. Bugün bizim ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini verme günüdür. İşte bunu sizlerle yapıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarımızın, hem de geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. İşte sandıklar kapandı. Telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere ve Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler ve yarın da yine bu tebriklerin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, sırtına saplanan tüm hançerler işte bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımızda dikildiğini gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Hamdolsun; başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin, ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır" ifadesini kullandı.



            'YAPARSAK YİNE BİZ YAPARIZ'
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin zafiyetini yakalama, bulma gibi gayretin içerisine girenlerin yine kaybedeceğine işaret ederek, "Sadece şu seçimler boyunca şahit olduklarımız bile milletimizin şu onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimizle aramızdaki muhabbet köprüsü böylesine güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele, çözemeyeceğimiz sorun, hal yoluna koyamayacağımız mesele yoktur. Şimdi Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak dünyaya getirdiği için hamdediyorum. Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil elimiz de hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Bunları başbakanlığım döneminde faizi 4,6'ya, enflasyonu 6,2'ye indirerek ispatlayan biz değil miydik? Biz bu işi yaşadık, yaptık. Ama bunların böyle bir derdi var mı; yok. Bunlar laf ola beri gele. Yaparsak yine biz yaparız" dedi.



            'İSTİHDAM ODAKLI BİR ÜRETİM EKONOMİSİ TASARLIYORUZ'
            Erdoğan, şu anda faizin yüzde 8,5'a indirildiğini hatırlatarak, "Ve enflasyon da göreceksiniz; o da inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar. Biz şimdi yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Güven ve istikrar; bu iki kavram çok önemli. Hep siyasette arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz. Ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramının üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetim, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz. Ve Bay Bay Kemal'in ortakları ne diyordu; 'Biz güneyimizdeki terör örgütleri ile beraber olacağız' Bununla kalmadılar. Oradaki petrol kaynaklarını bu teröristlerle paylaşmanın adımlarını attılar. İşte Kamışlı bunlardan bir tanesidir. Koalisyon güçleriyle ortak hareket ettiler. Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini de bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Şu anda ülkemize ve milletimize yakışır yol ve yöntemlerle vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini karşılamak görevimizdir" diye konuştu.



                '1 MİLYON SURİYELİNİN DÖNÜŞÜNÜ TEMİN EDECEĞİZ'
                Erdoğan, Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladıklarını bildirerek, "Şimdi Katar ile bir işbirliği yaptık. Yeni bir iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz. Eğitimden sağlığa, sanayinden tarıma kadar ülkemize asırlık kazanımlar sağladığımız alanlarda çıtayı daha yukarıya taşıyacak yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Kısacası önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz" dedi.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz." dedi.

                Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), geçici sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildiğinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan vatandaşlara hitap etti.

                Mesleki eğitim başta olmak üzere ülkenin şartlarına ve gençlerin beklentilerine karşılık gelecek uygulamaları geliştirerek sürdüreceklerini belirten Erdoğan, sağlıkta dünyanın örnek aldığı altyapı ve sigorta sistemini hep daha ileriye taşıyıp yaygınlaştıracaklarını ve şehir hastanelerini artıracaklarını söyledi.

                Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma ve enerjide yürütülen yatırımları küresel düzeye taşıyarak, Türkiye'nin "hub" konumunu güçlendireceklerini bildiren Erdoğan, "Nitekim Sayın Putin, Türkiye'nin, yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız ve böylece Trakya bir hub olacak." diye konuştu.



                "SOSYAL YARDIM VE DESTEK SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"
                Ülkenin lokomotifi haline dönüşen sanayinin, bilhassa savunma sanayisinin marka değerini artıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

                "Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz. Hizmetler sektörümüzün ana gelir kaynağı turizmde yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yardım ve destek sistemimizi, milletimizin tek bir ferdinin bile kendisini sahipsiz hissetmeyeceği, dışlanmışlık duygusuna kapılmayacağı seviyeye getirene kadar geliştireceğiz. Kısacası önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz."

                Erdoğan, 570'inci yıl dönümüne kavuşulacak İstanbul'un fethinin, bir çağı açıp yeni bir çağı kapattığını anımsatarak, 570 yıl önceki "Konstantiniyye muhakkak fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir" hükmünü yerine getirdiklerini ifade etti.

                "TÜRKİYE YÜZYILI KUTLU OLSUN"
                Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

                "Ne mübarek komutan, ne mübarek asker. İnşallah sizleri karşımda bu ecdadın torunları olarak görüyorum. Sizlerle iftihar ediyorum, sizlere inanıyorum, güveniyorum. İnşallah bu seçimleri giriş kapısı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı da tarihe işte böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir. Dün 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye ve milletimize emanetiz' demiştik. Emanete sahip çıktığınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kelimelere sığmayan şu sevginiz, coşkunuz, vefanız, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapmak ve vatan olarak tutmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi şu gazi mekanın önünde istiklalleri ve istikballeri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizi kemal-i edeple anıyorum. Sizler buradaki varlığınızla şehitlerimizin elden ele bugünlere ulaştırdığı kutlu sancağın asla yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdiniz. Rabb'im hepinizden razı olsun. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

                Erdoğan, konuşmasını Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okuyarak sonlandırdı.



                BaşkanErdoğan, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Sinan Oğan ile vatandaşları selamladı.

                VATANDAŞLAR KÜLLİYE'YE AKIN ETTİ
                Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri, cadde ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

                Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması dolayısıyla Ankara'da Cumhur İttifakı seçmenleri sokaklara çıktı.


                    Vatandaşlar, özellikle AK Parti Genel Merkezi ile Başkan Erdoğan'ın seçim sonucuna ilişkin konuşma yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde yoğunluk oluştu.

                    AK Parti bayrakları ve Türk bayraklarını ellerine alarak sokaklara dökülen vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu. Birçok kişi de yine bayraklarla süsledikleri araçlarla başkent sokaklarında korna çalarak konvoy oluşturdu. Kızılay Meydanında toplanan kalabalık da coşkuyla seçim sonucunu kutladı.

                    KÜLLİYE VATANDAŞLARA AÇILDI
                    Erdoğan'ın konuşma yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, akşam saatlerinden itibaren vatandaşlara açıldı. Külliye kısa sürede tamamen doldu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan lehine tezahürat yaptı.

                    AK Parti Genel Merkezinde toplanan partililer de sloganlar eşliğinde ve tekbir getirerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.

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                    Haberler Güncel YSK Başkan Erdoğan'ın zaferini resmen ilan etti! YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklamalar
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