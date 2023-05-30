YSK açıkladı: Sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi! Süreç nasıl işleyecek: Yeni kabinede kimler olacak?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
Kesin sonuçları duyuran YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:
28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibarıyla olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. 28. Dönemde milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61 , Türkiye İşçi Partisi'nin 4, CHP'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler kamuoyuna saygıyla sunarız.
GÖZLER YENİ KABİNE VE MECLİS'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılan seçim ile birlikte 17'nci zaferini kazandı. Seçimin ardından gözler, 5 yıl daha görevine devam edecek olan Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesine ve Meclis'e çevrilmiş durumda.
Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem, Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak.
YSK'NIN KESİN SONUÇLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te çağrısız toplanacak.
YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.