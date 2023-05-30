Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti!

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK ZİYARETİ I VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyareti sırasında teşekkürlerini iletirken, "Yerel seçimlerle daha güçlü adım atmış olacağız. Ciddi tecrübe edindiniz, yerel seçimlerde neticeye başlama imkanına sahip olacağız. Batman'dan muhteşem mitingler yaptık. Gayretleriniz sebebi ile size çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimler için şimdiden hazırlığa başlayacağız." ifadelerini kullandı.