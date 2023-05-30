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    Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti!

    Türkiye 28 Mayıs'ta seçime gitmişti. Başkan Erdoğan seçim sonucunda ezici bir farkla Kılıçdaroğlu'nu yendi. Hız kesmeden çalışmalara devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan tebrik ziyareti!

    Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek teşekkür etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK ZİYARETİ I VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyareti sırasında teşekkürlerini iletirken, "Yerel seçimlerle daha güçlü adım atmış olacağız. Ciddi tecrübe edindiniz, yerel seçimlerde neticeye başlama imkanına sahip olacağız. Batman'dan muhteşem mitingler yaptık. Gayretleriniz sebebi ile size çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimler için şimdiden hazırlığa başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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    Zafer sonrası MYK
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti!
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