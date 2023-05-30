13'üncü kez kaybeden Kılıçdaroğlu "İstifa etmem" dedi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Kemal Bey, seçimlerden önce attı, tuttu! "Demokratım" dedi ama hep kendini ön plana koydu! İtirazlara rağmen aday oldu. Kalp işareti işe yaramayınca masalara vurdu! U dönüşleriyle durumu kurtaracağını umdu.
Tabii ki hezimetle buluştu! Yine de koltuğa yapışıp durdu. Kendi mahallesinde bile topa tutuldu. Erdoğan'ın tweet'i, gündem oldu. O zaman soru şu: Kemal Bey, hani demokrat olacaktınız? Liyakatı savunacaktınız!
EKOİST!
Beklenen ilk hamleyi, Ekrem İmamoğlu, yaptı! Kısa bir video yayınlayıp, Kemal Bey'e "Gideceksiniz" mesajı yolladı:
Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık.
Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa medyasını arkasına aldı, anketçi leri bağladı, 7'li Koalisyon'u da zorladı ve Cumhurbaşkanı adayı oldu. 2 hafta içinde kaybettiği 3 seçimle, toplamda 13. hezimetini yaşadı. "İstifa etmem" deyince, sosyal medya yıkıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşti… Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta Meclis'i kazandı, Başkanlık seçiminde 2.5 milyon oy fark attığı Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta da bir kez daha Başkan seçilen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu. Seçim mağlubiyetinin hırsı ile ekran karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayım" dedi. Kurmayları da, "Sakın istifa etme" şeklinde destek açıkladı, medyadaki candaşları da, "Başarılısın" dedi. Ancak sosyal medya karıştı. İşte o yorumlar:
-Yeter artık, daha ne kadar seçim kaybedeceksin.
-Dedem mi? Bitirdin bizi dede.
-Demokrasi senin neyine? Hangi demokraside her seçimi kaybeden istifa etmez.
-İstifa da bir erdemdir Kemal.
-Ben Kemal demeyi biliyorsun. Git be Kemal, git.
-CHP'yi de bitirdiniz. Daha ne kadar koltuğa yapışacaksın.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK SEÇİM KAYBEDEN LİDER OLDU
-29 Mart 2009 yerel seçimler
-12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu
-12 Haziran 2011 Genel Seçimler
-30 Mart 2014 Yerel Seçimler
-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
-7 Haziran 2015 Genel Seçimler
-1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim
-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu
-24 Haziran 2018 Genel Seçim
-31 Mart 2019 Yerel Seçim
-14 Mayıs 2023 Genel Seçim
-14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim
-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim