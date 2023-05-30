13'üncü kez kaybeden Kılıçdaroğlu "İstifa etmem" dedi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Kemal Bey, seçimlerden önce attı, tuttu! "Demokratım" dedi ama hep kendini ön plana koydu! İtirazlara rağmen aday oldu. Kalp işareti işe yaramayınca masalara vurdu! U dönüşleriyle durumu kurtaracağını umdu.



Tabii ki hezimetle buluştu! Yine de koltuğa yapışıp durdu. Kendi mahallesinde bile topa tutuldu. Erdoğan'ın tweet'i, gündem oldu. O zaman soru şu: Kemal Bey, hani demokrat olacaktınız? Liyakatı savunacaktınız!





EKOİST!

Beklenen ilk hamleyi, Ekrem İmamoğlu, yaptı! Kısa bir video yayınlayıp, Kemal Bey'e "Gideceksiniz" mesajı yolladı:

Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık.

Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa medyasını arkasına aldı, anketçi leri bağladı, 7'li Koalisyon'u da zorladı ve Cumhurbaşkanı adayı oldu. 2 hafta içinde kaybettiği 3 seçimle, toplamda 13. hezimetini yaşadı. "İstifa etmem" deyince, sosyal medya yıkıldı.