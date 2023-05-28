Tüm Türkiye'de büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor





BAŞKAN ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK

Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Başkan Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçip Külliye'de balkon konuşması yapacak.

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