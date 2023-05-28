Tüm Türkiye'de büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
MİLYONLAR KÜLLİYE'YE AKIN EDİYOR
Henüz resmi sonuçlar açıklanmazken milyonlarca vatandaş Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.
BÜYÜK HEYECAN
Büyük heyecanla bayraklarına sarılıp araçlara binen vatandaşlar Ankara'aki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru akın ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK
Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Başkan Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçip Külliye'de balkon konuşması yapacak.