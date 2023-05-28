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    • 28.05.2023 20:49
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    • 28.05.2023 21:04
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    Tüm Türkiye'de büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor

    Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Başkan Erdoğan'ın zaferi tüm Türkiye'de büyük coşkuya neden olurken, milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti.

    Milyonlar Külliye’ye akın ediyor

    Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.



    MİLYONLAR KÜLLİYE'YE AKIN EDİYOR
    Henüz resmi sonuçlar açıklanmazken milyonlarca vatandaş Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.


    BÜYÜK HEYECAN
    Büyük heyecanla bayraklarına sarılıp araçlara binen vatandaşlar Ankara'aki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru akın ediyor.



    BAŞKAN ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK
    Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Başkan Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçip Külliye'de balkon konuşması yapacak.

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    Haberler Güncel Tüm Türkiye'de büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor
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