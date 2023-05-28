En hızlı en güvenilir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.com.tr'de! 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları adayların canlı oy oranları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK TAKVİM.COM.TR'DE YER ALACAK
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?
28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de yer alacak.
AA'nın geçtiği bilgiye göre sandıkların yüzde 16.19'u açıldı.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17:00'da sona eren olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrildi.
OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işleminin tamamlandığını, Kurul'a yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:
"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."
Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kaldırılacağının sorulması üzerine, konunun Kurul gündemine alınarak değerlendirileceğini kaydetti.
28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.