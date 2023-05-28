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    • 28.05.2023 17:56
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    En hızlı en güvenilir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.com.tr'de! 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları adayların canlı oy oranları ne zaman açıklanacak?

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması saat 08:00'da başladı 17:00'da sona erdi. Oy verme işleminin sona erdiğini belirten YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açılan sandıkları ile birlikte anlık güncellenecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları takip ekranı…

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

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    SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK TAKVİM.COM.TR'DE YER ALACAK
    Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

    Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.


    OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?
    28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de yer alacak.

    AA'nın geçtiği bilgiye göre sandıkların yüzde 16.19'u açıldı.

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    17:00'da sona eren olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrildi.




    OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işleminin tamamlandığını, Kurul'a yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

    Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

    "Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:

    "Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

    Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kaldırılacağının sorulması üzerine, konunun Kurul gündemine alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

    28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
    Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

        Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

        Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

            OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK
            "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

            Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

            SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
            Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

                İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
                İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

                E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
                Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

                LİDERLER OY KULLANDI
                Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur gerçekleştiriliyor. Liderler oy kullanmak için sandık başına gitti.

                BAŞKAN ERDOĞAN ÜSKÜDAR'DA
                Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 12.00'da Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulundu.

                    Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

                    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

                    Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı. Öte yandan, Saffet Çebi Ortaokulu'nda 380 seçmen oy kullanacak.

                        SEÇMENLERE REHAVET UYARISI
                        Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

                        Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

                        Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı Arjantin İlkokulu'na gitmek üzere Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

                        Kılıçdaroğlu, Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

                        Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

                        BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
                        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

                            Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

                            Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

                            Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için eşi Şükriye Destici, oğlu Alp Eren Destici ve partilerle Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne geldi.

                            Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 3159 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

                                Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

                                YAPICIOĞLU: ÇIKAN NETİCEYİ HERKES KABULLENMELİ
                                Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı.

                                Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

                                Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

                                Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
                                "Yeni sistemde ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan neticeyi herkes kabullenmeli. Öyle inanıyorum ki milletimiz engin sağduyusuyla memleketimiz ve milletimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir. Rabbim de en hayırlı olana bizleri ulaştırsın."

                                Yapıcıoğlu, okul çıkışında kendisine çiçek veren küçük bir kızla sohbet etti.

                                    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

                                    Akşener, saat 10.00 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, "Hayırlı olsun" dedi. Okul çıkışında Meral Akşener açıklama yaptı.

                                    Akşener, "Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. Inşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini söyledi.

                                    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turu için Ankara'da oy kullandı. Babacan, CHP'nin 'sandık güvenlik sistemi'ne 48 bin isim verdiklerini belirterek, "Bütün sandıklarda 6 partinin ortak güvenlik sistemi çalışacak" dedi.

                                    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İstanbul'da kullandı.

                                    Eyüpsultan'da bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'ndaki 2249 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy verme işlemini gerçekleştiren Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

                                    Davutoğlu, Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu ilk kez tecrübe ettiğini anımsatarak, Türk halkının barışçıl bir ortamda sandığa gitmesinin demokrasinin olgunluğunu gösterdiğini söyledi.

                                        Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini aktaran Davutoğlu, 6 partinin genel başkanı arasında sürekli bir temas bulunduğunu, gerekli görüldüğünde bir araya geleceklerini ifade etti.

                                        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

                                        Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ve partililerle Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullanmak için Selçuklu İlkokulu'na geldi.

                                        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu 1226 numaralı sandıkta kullandı.
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                                            Haberler Güncel En hızlı en güvenilir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.com.tr'de! 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları adayların canlı oy oranları ne zaman açıklanacak?
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