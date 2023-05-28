En hızlı en güvenilir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.com.tr'de!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK TAKVİM.COM.TR'DE YER ALACAK
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. Seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de yayınlanıyor.
SANDIKLAR AÇILIYOR
AA'nın geçtiği bilgiye göre sandıkların yüzde 55.06'sı açıldı. Seçime katılım oranının yüzde 83.99 olduğu bildirildi.
YASAK KALKTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.
Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.
YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:
"Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."