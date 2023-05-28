61 milyon vatandaş bugün sandığa gidecek: 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek!

Oylama sabah saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de tamamlanacak. 61 milyon seçmen, kimliği ile gidip 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak.
Pusulaya, "Evet" mührü dışında yazı yazılırsa oy geçersiz sayılacak.
Zarfın ya da pusulanın yırtık olmaması da özellikle dikkate alınacak. İkinci tur seçimde, ilk turdaki sandık kurulları, aynı yerde görev yapacak. Yatalak hastalar, evlerine getirilecek seyyar sandıklara oy atacak. Görme engelliler, bu seçimde ilk kez hazırlanan şablondan yararlanacak. Sadece iki aday olduğu için sonuç daha hızlı açıklanacak.
Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Başkan, ikinci turda seçilecek. Bunun için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta, ya Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ya da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy pusulasına mührü basacak.
Bu seçimde 50 bin genç seçmen de ilk kez sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. Sınır kapılarında da oy verme işlemi, saat 17.00'de bitecek... Geçtiğimiz birinci tur seçimine göre, bu seçimin sonucu daha erken belli ocak. Bu seçimde de katılımın çok yüksek olacağı tahmin ediliyor.