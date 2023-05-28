61 milyon vatandaş bugün sandığa gidecek: 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek!

Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Başkan, ikinci turda seçilecek. Bunun için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta, ya Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ya da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy pusulasına mührü basacak.

Bu seçimde 50 bin genç seçmen de ilk kez sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. Sınır kapılarında da oy verme işlemi, saat 17.00'de bitecek... Geçtiğimiz birinci tur seçimine göre, bu seçimin sonucu daha erken belli ocak. Bu seçimde de katılımın çok yüksek olacağı tahmin ediliyor.