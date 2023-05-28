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    • 28.05.2023 19:55
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    • 28.05.2023 19:55
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    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünya basınında: Benzeri görülmemiş bir ikinci tur

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dünya basını yakından takip etti. Türkiye seçimlerini canlı takip eden İngiliz The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı. İşte dünyanın gözünden Türkiye seçimleri...

    Türkiye seçimleri dünya basınında

    Batı medyasının "2023'ün en önemli seçimleri" dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı…



    Türkiye seçimlerini canlı takip eden İngiliz The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı.

    Yunan To Vima, ikinci tur seçimlerine katılımın büyük olduğunu belirtti.



        SEÇİMİN FAVORİSİ
        Euronews'in Yunanca edisyonunda "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğu ifade edildi.



        Seçim sonuçlarını Al Jazeera da canlı takip eden gazetelerden... "Erdoğan erken liderliği ele geçirdi" ifadelerini kullandı.



        New York Times Türkiye'nin "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kavşağında bir NATO gücü." Olduğunu hatırlattığı haberinde Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğü ifade edildi.

            Fransız Le Monde, Sandıkların kapandığı andan itibaren seçim sonuçlarını canlı takibe geçti. Seçmenlerin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında karar verdiği belirtilen haberde ilk tur sonuçları hatırlatıldı.



            Yunan iefimerida, 'Erdoğan 5 yıl daha iktidara hazır' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. İlk resmi olmayan sonuçları yayınlayan gazete 'Erdoğan zafer yolunda' dedi.



            'ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÇOK BÜYÜK'
            Yunan in.gr 'resmi olmayan sonuçlara göre, 'Erdoğan'ın liderliği çok büyük' ifadelerini kullandı.

            Oyların %20,6'sının sayıldığını belirten gazete, Erdoğan'ın %60,8, Kılıçdaroğlu'nun ise %36 oy aldığını yazdı.



                France24, seçim sonuçlarını canlı takip bloğu ile yayınlıyor. İlk turda Başkan Erdoğan'ın %49,5 Kılıçdaroğlu'nun ise %44,9 oy aldığını okuyucuları ile paylaşan gazete, 'Benzeri görülmemiş ikinci tur' ifadelerini kullandı.



                ABD basını da seçimleri yakından takip ediyor. Ülkenin en önemli medya organlarından Washington Post, ilk sayfadan verdiği 'Türkiye seçimleri' isimli haberinde ikinci tur için 'tarihi' ifadesini kullandı.

                Washington Post Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı dahil dış politikada yaptığı başarılara yer vererek 'Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü yükseltti' dedi.

                İngiliz Guardian gazetesi ise seçimlerin ikinci turunda muhalefetin kanadının taktik değişikliğine gittiğini ve milliyetçi oyları toplayabilmek için mülteci karşıtlığı politikasına başvurduğunu yazdı.

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