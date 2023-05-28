28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünya basınında: Benzeri görülmemiş bir ikinci tur

Batı medyasının "2023'ün en önemli seçimleri" dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı…