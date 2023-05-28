28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünya basınında: Benzeri görülmemiş bir ikinci tur

Batı medyasının "2023'ün en önemli seçimleri" dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı…
Türkiye seçimlerini canlı takip eden İngiliz The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı.
Yunan To Vima, ikinci tur seçimlerine katılımın büyük olduğunu belirtti.