Kara propagandaya teslim olmadan hizmete devam: Başkan Erdoğan 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi'ni hizmete alıyor

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılıyor.
BUGÜN AÇILIYOR
6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastane hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi.
Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.
Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.
"Bu arada aramızda kalsın" Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz. pic.twitter.com/4KYdyIPAiF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2023
"ARAMIZDA KALSIN DEFNE DEVLET HASTANEMİZİ AÇIYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Hastaneyi gezdiği videoyu paylaşan Bakan Koca, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoru." notunu düştü.
BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR
Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.
Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.