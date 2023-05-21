İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerimize bir kez daha el kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir.

Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık.

21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakmadık. İnsanımızı hiçbir zaman tehdit etmedik. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil hep birleştirenlerden olduk.

Daima kardeşliğin diliyle konuştuk, bugün de aynısını yapıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetimizin temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi hor görmüyoruz. Hele hele depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimize bakıyoruz. Nede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz size inanıyoruz.