Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2023 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 17:33
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve 60 günde yapımı tamamlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN

    Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılıyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Ayrıntılar geliyor...

    AÇILIŞ ÖNCESİ KONTEYNER KENTTE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Başkan Erdoğan Defne Hastane'sinin açılışı öncesinde konteyner kent ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var" dedi. Hatay'daki Defne Hastanesi'ni "3 ayda nasıl olur" diyerek eleştiren muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bunlar zavallı" ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerimize bir kez daha el kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir.

    Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık.

    21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakmadık. İnsanımızı hiçbir zaman tehdit etmedik. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil hep birleştirenlerden olduk.

    Daima kardeşliğin diliyle konuştuk, bugün de aynısını yapıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetimizin temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi hor görmüyoruz. Hele hele depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimize bakıyoruz. Nede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz size inanıyoruz.

    Ne diyorlardı? Size bir daha yardım göndermeyeceğiz. Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri.

    Biz depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Devletimizin tüm imkanlarını bölge için seferber ettik, devlet burada, Kızılay burada.

    Defne Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet ne dedi? "3 ayda hastane mi yapılır" dedi. . Biz kovid döneminde Atatürk havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı murat dilmener hastanesini yaptık. Aynısını Anadoılu yakasında Pakize Öz hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, çalışarak geliyoruz. 3 ayda bu nasıl olur diyenler, ya sizin hayatınızda bir eser var mı?

        Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5 Kılıçdaroğlu'na verilen oy yüzde 91,5. Biz burada bir ayrım yapmıyoruz, burada bir deprem yaşandı. Burada yaşayan insanlar için yatırımımız yapıyoruz.

        Bu ülkenin cumhurbaşkanı bensem orada yaşayan insan olduğu için bu talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak. 650 bin görevli ve gönüllümüz canla başla hizmet etti. Yüz milyonlarca kardeşlerimizin duasını ve desteğini yanımızda hissettik. Depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi tek tek ziyaret etmiştik. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmının teslimatını gerçekleştirdik. Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız buradaydı. Karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. En büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetlemiştik. Belediyelerimiz alt yapıdan üst yapıya aş evlerinden konteyner kent kurulumuna kadar sizleri desteklediler. Arkadaşlarımız reklam yapmadı, başkaları gibi enkaz önünde poz vermek için gelmediler. Rabbim hepsinden razı olsun. Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile iş yerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz.

        "HATAY'DAN BU DEFA FARKLI BİR OY BEKLİYORUZ"

        Değerli kardeşlerimi Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi olmak üzere inşa sürecini başlattık. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere 251 bin konutu inşa etmiş olacağız. Muhalefetin diline doladığı defne hastanesini de bugün açıyor olacağız.

        Sandıkta bunlara haddini bildirmeye, bunları emekli etmeye hazır mıyız. Ne söz verdiysek tek terk yerine getiriyoruz. Evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız. Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır. depremin bize hatırlattıklarından biri de fani olduğumuzdur. Arkamızda minnetle yad edilecek eserler bırakmaktır. Amacımız milletimize "Bir Erdoğan vardı, mert adamdı, yürekli adamdı" dedirtebilmek. Düşüncemiz ne ise zikrimiz o oldu. Milletimizin gözünü boyamaya tenezzül etmedik. Milletimizin önüne karnemizi koyup oy istedik. Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Teröristler ile kol kola el ele dolaşan bay Kemal var. Ondan benim ülkeme fayda olur mu? Gereken cevabı vermek için önümüzdeki bir hafta usanmadan çalışıyor muyuz. Hatay'dan bu defa farklı bir oy bekliyoruz.

        Aile ve gençlik bankamızın kurulması ile inşallah gençlerimizin evliliğinin yolunu açacağız. Bu CHP, İYİ Parti ve yanındakiler LGBT'ci midir. Peki AK Parti'ye MHP'ye LGBT sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

        "ADI YALANCIYA ÇIKMIŞ BİRİNE ASLA GÜVENİLMEZ"
        Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik. Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışıp pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım. Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o vardır. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce j14 Mayıs'ta yarım kalan içimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor. Meclis çoğunluğunu bize vererek milletimiz eski sistemi istemediğini ortaya koydu. 49.5 oy oranı ile şahsımıza teveccüh gösterdi milletimiz. Önümüzdeki pazar günü sandığa tekrar güçlü şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum Pazar günü karşımızda sadece CHP'nin genel başkanı olacak. FETÖ'cülerle iş tuttuğunu söyleyen birine güven olur mu? Seçimden önce bedava vadedip depremzedelerimizi kaldıkları yerden atmaya çalışan birine itibar edilir mi? Selo'yu bırakacağım diyor. Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Onun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Öcalan da dahil olmak üzere bunları serbest bırakacağız diyor. Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere haftaya pazar yüz vermeyecektir. Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine asla güvenilmez, ülkenin yönetimi emanet edilmez.

        60 GÜNDE BİTİRİLDİ
        6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastane hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi.

            Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

            Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.



            "ARAMIZDA KALSIN DEFNE DEVLET HASTANEMİZİ AÇIYORUZ"
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Hastaneyi gezdiği videoyu paylaşan Bakan Koca, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoru." notunu düştü.

            BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR
            Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

            Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

            Koca, görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurguladı.

            Koca, "Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz" dedi.

            AKŞENER'DEN ASILSIZ İFTİRA
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

                Atılan bu temelin ardından kara propagandaya soyunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener '"Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.


                'Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye'ye yutturmaya kalktılar." diyerek algı siyaseti yapan Akşener'i takip eden başka isimlerde oldu.

                İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

                Çömez, paylaşımında; "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadesini kullanmıştı.
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Erdoğan’ı hedef alan küresel çeteye: Ezdirmeyiz
                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalar
                        loading
                        SON DAKİKA