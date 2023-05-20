YSK yurt dışı ve gümrüklerde devam eden oy verme işlemiyle ilgili rakamları açıkladı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti.
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.
YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMLERİ 24 MAYIS'A KADAR
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar sürecek.
TEMSİLCİLİKLER DIŞINDA 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.