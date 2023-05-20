YSK verileri açıkladı: "Yurt dışı temsilciliklerde 892 bin 571 kişi oy kullandı"

YSK yurt dışı ve gümrüklerde devam eden oy verme işlemiyle ilgili rakamları açıkladı. YSK tarafından yapılan açıklamada, yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 892 bin 571 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.