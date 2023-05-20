YSK verileri açıkladı: "Yurt dışı temsilciliklerde 717 bin 612 kişi oy kullandı"

YSK yurt dışı ve gümrüklerde devam eden oy verme işlemiyle ilgili rakamları açıkladı. YSK tarafından yapılan açıklamada, yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.