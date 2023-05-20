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    Son dakika: Acı haberi Tatlıses duyurdu! Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses, sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatlıses, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybettiğimizi duydum. Üzüntümü anlatamam, tüm sevenlerine ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti

    Sanatçı Nuri Sesi Güzel hayatını kaybetti. Usta sanatçının yakını İbrahim Tatlıses, Twitter'dan acı haberi duyurdu. Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH'tan Rahmet, mekanın Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, 'Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden loo' Var olasın ustam." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal medya hesabından sanat camiasına başsağlığı dilereklerini ileterek, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

    NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
    Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

    Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçti. Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik etti.

        Yanık sesi ile müzik dünyasının dikkatini çekti. Soyadını Sesigüzel olarak değiştirdi. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yaptı.

        Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Muzaffer Sarısözen'in korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve bu evlilikten Birgi Canberk adında kızı dünyaya gelmiştir.

        NURİ SESİGÜZEL NEDEN VEFAT ETTİ?
        Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

        NURİ SESİGÜZEL'İN FİLMLERİ
        Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977

        Deli Deli Tepeli 1975

        Bahtı Kara Yarim 1975

        Başa Gelen Çekilir 1974

        Züleyha 1973

        Günahımı Çekeceksin 1970

        Kaderin Oyunu 1970

        Ham Meyva 1970

        Bir Aşk Türküsü 1969

        Dost Hançeri 1969

        Gelin Ayşem 1969

        Kendi Düşen Ağlamaz 1969

        Mahallenin Namusu 1969

        Mezarımı Taştan Oyun 1969

        Tütüncü Kız Emine 1969

        Vatan Borcu 1969

        Gül Ayşe 1969

        Kara Sevda 1968

        Yayla Kartalı 1968

        Kara Yazım 1968

        Yaşamak Haram Oldu 1968

        Mezarım Mermerden Olsun 1968

        Acı Türkü 1967

        Garipler Sokağı 1967

        Acı Tutku 1967

        Aşkınla Divaneyim 1967

        Seher Vakti 1966

        Kara Tren 1966

        Fabrikanın Şoförü 1966

        Geceler Yarim Oldu 1966

        Kartal Yavrusu Hamido 1966

        Burçak Tarlası 1966

        Ağlayan Gözler 1965

        Fabrikanın Gülü 1964

        Kara Yılan 1963

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        Kalp gitti nah geldi!
        Haberler Güncel Son dakika: Acı haberi Tatlıses duyurdu! Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
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