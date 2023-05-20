Yanık sesi ile müzik dünyasının dikkatini çekti. Soyadını Sesigüzel olarak değiştirdi. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yaptı.

Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Muzaffer Sarısözen'in korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve bu evlilikten Birgi Canberk adında kızı dünyaya gelmiştir.