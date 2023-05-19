Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklasında "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim." dedi. Erdoğan ayrıca konuşmasında, "İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum.

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