Başkan Erdoğan gençlere seslendi: "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere birlik vurgusu yaparak, 28 Mayıs seçimleri için yine desteklerini beklediklerini belirtti. Sosyal medya hesabından gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum" dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: 14 Mayıs'ta iradenize sahip çıktınız, demokrasimize omuz verdiniz. Dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin.