İGA ART Sanat Projeleri Yarışması için son başvuru tarihi 16 Haziran’a kadar uzatıldı

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olmasının yanı sıra, farklı kültürlerin karşılaştığı ve etkileşime girdiği bir sanat merkezi olma misyonunu sürdürüyor. İGA ART kamusal alanı yarışmalara açarak son derece demokratik bir model sunarken, Sanat Projeleri Yarışması'nın ikincisi hayata geçiriliyor.

İGA ART kapsamında, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın öncülüğünde resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanında emek veren, değerli dokuz kişilik seçici kurul (Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Prof. Gülveli Kaya, Deniz Odabaş, Seçkin Pirim, Murat Tabanlıoğlu, Seyhun Topuz, Nazlı Pektaş) toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeler üretmek ve yürütmek için güç birliği yapıyor.

Yarışmanın büyük ödülü ise 2 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi olacak eser, yerli ve yabancı milyonlarca izleyicinin beğenisine sunulmuş olacak.

Yarışmada, ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine ise 50 bin TL katılım bedeli ödenecek.

Malzeme ve teknik sınırlaması olmadığı belirtilen açıklamada, uygulama ya da hazır eserin malzeme ve tekniğinin teklif edilen proje alanının fiziki şartları çerçevesinde kalıcı ve uygulanabilir özelliklerde olmasının esas olduğu vurgulanıyor.

İGA ART kapsamındaki tüm çalışmalar ve İGA ART Sanat Projeleri Yarışması hakkında https://igaart.istanbul/yarismalar/d1-check-in-bolgesi.html adresinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı. Mekânın fiziksel özellikleri hakkında ise igart.istanbul web sayfası üzerinden detaylı bilgi alınabilir.



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