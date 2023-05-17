Depremzedelerden CHP'lilere anlamlı hareket: Kendisine gönderilen gübreyi iade etti





Vatandaşların bu durum karşısında gösterdiği bu anlamlı tepki CHP zihniyetinin Türk halkını çok hafife aldığına ve tanımadığına yorumlandı.

Sosyal medyada birçok vatandaş depremzedelere yönelik yapılan bu duruma tepki gösterdi. Depremzedeler ise "Onurumuzu kaybetmedik. Köle değiliğiz" yorumunda bulunarak, gübresini iade eden vatandaşı desteklediler.