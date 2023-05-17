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    • 17.05.2023 16:53
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    Depremzedelerden CHP'lilere anlamlı hareket: Kendisine gönderilen gübreyi iade etti

    Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan çifte deprem ile sarsıldı. Depremin ardından devletin tüm imkanları deprem bölgesi için seferber edilerek, yaralar sarılmaya çalışıldı. Deprem bölgesi için tüm Türkiye seferber oldu. Bazı kişilerin gerçek yüzü ise 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri sonrası ortaya çıktı. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Millet İttifakı destekçilerinden sosyal medyada ‘insanlık ayıbı’ olarak nitelendirecek bir dizi olay yaşandı. Yaşadıkları durum karşısında neye uğradıklarını şaşıran depremzedeler ise bu ayıba imza atan kişilere ders niteliğinde bir yanıt verdi. Kahramanmaraş’ta bir depremzede Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği gübreyi CHP ilçe başkanlığına iade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzedelerden kin kusan CHP’ye yanıt

    Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem ile sallandı.Depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Tüm Türkiye depremin ardından seferber oldu ve yurdun dört bir yanından yardımlar gönderildi.



    Devletin bütün imkanlarını sunduğu bölgeye yardım eden bazı kişilerin gerçek yüzü ise 14 Mayıs seçiminden sonra ortaya çıktı. Afet bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy çıkması Millet İttifakı'nın destekçilerini rahatsız etti.

    Depremzedelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip oy vermesini hazmedemeyen kişiler, insanlık ayını olarak nitelendirilecek olayların yaşanmasına da sebep oldu.



    İlk olarak CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin otellere yerleştirdiği depremzedeleri sokağa atmak istediği öğrenildi. Hıncını depremzedelerden almak isteyen belediye depremzedeleri kapı dışarı etti. Mağdur olan depremzedeler bu duruma tepki gösterdi.



        Mağdur olan depremzedeler karşılaştıkları bu çirkin duruma anlamlı bir şekilde yanıt verdi. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta bir depremzede CHP'lilerin hakaretlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği gübreyi CHP Elbistan İlçe Başkanlığına iade etti.



        Vatandaşların bu durum karşısında gösterdiği bu anlamlı tepki CHP zihniyetinin Türk halkını çok hafife aldığına ve tanımadığına yorumlandı.
        Sosyal medyada birçok vatandaş depremzedelere yönelik yapılan bu duruma tepki gösterdi. Depremzedeler ise "Onurumuzu kaybetmedik. Köle değiliğiz" yorumunda bulunarak, gübresini iade eden vatandaşı desteklediler.



        O YORUMLARDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

        "Birazcık utanmaları varsa yüzleri kızarır"

        "Parayla depremzedelerin efendisiyiz sandılar. Köle gibi satın alacağız sandılar. Yanıldılar. Halkı hiçbir zaman anlamadılar.
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