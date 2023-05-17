7. YARGI PAKETİNDE 120 bin mahkuma genel af var mı? 7. yargı paketinde neler var? İşte tüm maddeler...

7. yargı paketi hakkında araştırmalar hızlandı. TBMM'de kabul edilen 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Birçok konuyu barındıran yeni yargı paketinde uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar, haciz uygulaması ve göçmen kaçakçılığına ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. İşte tüm merak edilenler...
7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.
GENEL AF ÇIKACAK MI, İNFAZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?
7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.
İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor.