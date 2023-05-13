Muharrem İnce suç duyurusunda bulunmuştu! CHP'li Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP destekçileri Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.
İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
Yaşanan çirkin olaylar sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." ifadelerini kullandı.
İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.
FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALİF OLACAĞIM DİYENLER PAYLAŞIYOR
Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ! HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün yaptığMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflarla dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildiğini bildirdi.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.