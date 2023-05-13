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    • 13.05.2023 11:41
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    • 13.05.2023 12:10
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    Muharrem İnce suç duyurusunda bulunmuştu! CHP'li Kemal Özkiraz gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine yönelik sahte kaset ve dekont kumpasının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflarla dezenformasyon yürüten hesapların kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. CHP'yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz da bugün gözaltına alındı. Bilindiği üzere Kemal Özkiraz geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır bir yanıt vererek bu durumun FETÖ taktiği olduğunu belirtmiş ve suç duyurunda bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    CHP’li Kemal Özkiraz gözaltına alındı

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti.

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP destekçileri Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

    İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
    Yaşanan çirkin olaylar sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." ifadelerini kullandı.

    İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.

    FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALİF OLACAĞIM DİYENLER PAYLAŞIYOR
    Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.

    EMNİYET HAREKETE GEÇTİ! HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün yaptığMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflarla dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildiğini bildirdi.

    Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

        Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, özellikle 9-10 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.

        Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, bahse konu fotoğrafların yurt dışı menşeli farklı sitelerden alındığı, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.

        Provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısını tespit eden emniyet, elde edilen bilgileri, hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderdi.

        12 GÖZALTINDA
        Gelen bilgilere göre operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı

        CHP'Lİ KEMAL ÖZKİRAZ DA GÖZALTINA ALINDI
        Gözaltına alınan arasında CHP'yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz'ın olduğu da öğrenildi.

        Özkiraz'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

        MUHARREM İNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
        Bilindiği üzere Kemal Özkiraz geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır bir yanıt vererek bu durumun FETÖ taktiği olduğunu belirtmiş ve suç duyurunda bulunmuştu.

        Kemal Özkiraz İnce'nin imza topladığı süreçte Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.

        MUHARREM İNCE SERT YANIT VERMİŞTİ: FETÖ YÖNTEMİ
        Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi.

        FETÖ YÖNTEMLERİ İLE SAHTE BELGE
        Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi;

            "Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz."

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