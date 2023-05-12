Takvim.com.tr Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini vatandaşa sordu: "Kumpastan gelen kumpastan gider"







7'Lİ SAĞLI SOLLU: 10 TANE KOYUN VERSEM HİÇBİRİNİ YÖNETEMEZLER

Geçmiş yıllardan örnek vererek, yıllardır bu ülkede bir çivi çakılmadığını belirten bir vatandaş, "Zaten başarılı olamayacak. AK Parti yine lider kardeşim ben bunu 5 sene önce söylemiştim şef için. Milli şef zaten bizim şefimiz. Ne söyleyeyim abi ülkeyi doğru dürüst kimseyi yönetemez, yönetemez. Bir savaş çıktığını düşün nasıl toplayacaksın abi 7 kişiyi 8 kişi bir araya gelecek ülke elden gitti, ülke elden gider. Tayyip İnsin İnsin aşağıya nereye inecek, kolay mı o merdivenleri yukarı çıkmak? 10 tane koyun versem hiçbirini yönetemezler, inanın bunu samimiyetlikle söylüyorum. Bir tanesi yönetemez bu ülkeyi, vizyon lazım, vizyon da yok. Adam gibi adam lazım bu ülkeyi yönetmek için abi birbirlerini yiyorlar. O diyor ben oturacağım o koltuğa o diyor ben, abi koltuk ne koltukmuş ya ülkeyi milleti düşünen yok. Herkes kendini düşünüyordu güzel dostum. Ben 70 yaşındayım hepsini yaşadım kimse bu ülkede bir tane çivi çakmadı Demirel'den başka. O da bu köprüyü yaptığı zaman da sol kesim İstanbul içine etti neler yapmadık neler yapmadılar şimdi pişman ediyorlar bak gemiler yaptık bilmem neler yaptık her şeyi yaptık yapıyoruz. Ama biz ülkemiz sağlam olsun biz mutlu olalım." şeklinde konuştu.