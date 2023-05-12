Takvim.com.tr Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini vatandaşa sordu: "Kumpastan gelen kumpastan gider"

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. İnce basın toplantısı düzenledi. İnce yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
İnce'nin adaylıktan çekilmesine karşı hayal kırıklığı yaşadığını belirten bir vatandaş, "Gerçekten hayal kırıklığı yaşadık yani sonuna kadar devam ettirmesini isterdim açıkçası ben. Şu anda kararsız da kaldık biraz hani ne yapacağız onu da blmiyoruz." ifadelerini kullandı.
FETÖ KUMPASININ İÇİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
İnce'ye karşı kurulan FETÖ kumpasının arkasında Kılıçdaroğlu'nun olabileceğini belirten vatandaş, "Şimdi işin içinde Kılıçdaroğlu'nun olduğunu düşünüyorum. Yani oradan bir kumpas iddiası ya da ne bileyim hani bir girişim olmuştur." dedi.